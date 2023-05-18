İşgalcilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

Arap medyasına göre; Aşırı sağcı Siyonist yerleşimciler, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs’te bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Siyonist yerleşimcilerin İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü" her yıl tartışmalara ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı dün yayınladığı bildiride, Siyonist yerleşimcilerin Kudüs’te gerçekleştirecekleri “Bayrak Yürüyüşü” adlı provokasyonun yol açabileceği tehlikeler konusunda uyarıda bulunarak, Filistinlileri Mescid-i Aksa’da yoğun bir şekilde nöbet tutmaya ve Filistin bayrağı taşımaya davet etmişti.

Kudüs’ün önde gelen şahsiyetleri de Filistinlileri işgalcilerin Bayrak Yürüyüşü provokasyonuna engel olmaya ve Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya çağırmıştı.