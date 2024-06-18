Irak'ta bir ilk: Gadir Bayramı resmi tatil edildi

Alforat News'un haberine göre 25 Haziran Salı günü ülke tarihinde ilk kez Gadir Hum Bayramı resmi tatil olacak.

Irak Parlamentosunun hukuk komisyonu üyesi Aref Hamami, bu günün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil tüm Irak vilayetlerinde tatil olacağını kaydetti.

Irak Parlamentosu geçtiğimiz günlerde Gadir Hum Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifini onaylamıştı.

‘Gadir’ Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.