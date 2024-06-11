İran'da "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" etkinliği yapılacak

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Gadir-i Hum Etkinlikleri Koordinatörü Sasan Zare, ''Tahran'da 10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları' adı altında özel bir etkinlik yapılacak.'' dedi.

Bu sene 25 Haziran tarihinde yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren Zare, ''Bu yıl 2 bin 200 ikram çadırının kurulması planlanan etkinliğe 5 milyon kişinin katılmasını bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Sasan Zare, geçen sene başkentte düzenlenen etkinliğie yaklaşık 4 milyon kişinin katıldığını belirtti.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.