İranlı yetkiliden Kanada'nın "Devrim Muhafızları" kararına tepki

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya X hesabı üzerinden Kanada’nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi.

Bakıri'nin Paylaşımında, “Kanada'nın, İran'ın ulusal güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunulmasında, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasında ve IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede eşsiz bir rol oynayan Devrim Muhafızları'nı terörist olarak kabul etme kararı uluslararası hukukun ilke ve kurallarını ihlal etmektedir ve ve soykırım rejimine, teröristlere ve bölgesel barış ve istikrarın diğer düşmanlarına değersiz bir hediyedir” ifadelerine yer verildi.

Bakıri ilaveten bu kışkırtıcı ve sorumsuz kararın sonuçlarından Kanada hükümetinin sorumlu tutulacağını belirtti.