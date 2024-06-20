İran'dan Kanada'ya "Devrim Muhafızları" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kanada’nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alma kararını şiddetle kınadı.

Kenani, Kanada’nın mantıksız eylemini uluslararası hukukun standartlarına ve kabul edilen ilkelerine aykırı ve İran'ın ulusal egemenliğine yönelik bir saldırı örneği olarak değerlendirdi

Kenani, “Kanada hükümetinin bu sorumsuz ve kışkırtıcı eylmi bu ülkenin son on yılda gerçek insan hakları ihlalcilerinin ve terörizmin ana kurucularının etkisi altında izlediği yanlış yolun devamındadır” dedi.

Kenani, “Devrim Muhafızları, İran milletinin içinden ortaya çıkmış, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'ndan türetilen resmi ve hukuki bir kimliğe sahiptir ve silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarıyla birlikte ülkenin ulusal güvenliğini ve sınırlarını korumaktan ve terörle mücadele ederek, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaktan sorumludur” ifadelerinde bulundu.

“Kanada hükümetinin Devrim Muhafızları'na yönelik iğrenç eyleminin, bu gücün meşru ve caydırıcı gücüne hiçbir etkisi yoktur” ifadesini kullanan Kenani, “ran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuka ve İran halkı ve hükümetine karşı yapılan bu eyleme orantılı ve karşılıklı tepki verme hakkını saklı tutar” diye kaydetti.