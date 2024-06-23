İran çok taraflılığı desteklemeye devam edecek

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran'ın ev sahipliğinde yarın Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Bakıri, ''Bu toplantıya 31 üye ülkenin bakanları ve üst düzey yetkilileri ile 9 Asyalı örgütün genel sekreterleri katılıyor. Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için uygun bir platform olan ACD tolantısı, Asya'nın işbirliği ve kapsayıcı çok taraflılık yaklaşımını gösteriyor.'' dedi.

Ali Bakıri, ''İran İslam Cumhuriyeti çok taraflılığı destekleme ve tek taraflılığa karşı mücadele yolunu sürdürecektir.'' ifadesini kullandı.