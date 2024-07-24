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24 Tem 2024 08:43

Tuğgeneral Radan'dan Hüsrevi sınır kapısının son durumuyla ilgili açıklama

Tuğgeneral Radan'dan Hüsrevi sınır kapısının son durumuyla ilgili açıklama

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Hüsrevi sınır kapısının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Hüsrevi Sınır Kapısı’nın Erbain ziyaretçilerini ağırlama konusunda iyi imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Radan ayrıca Irak hükümeti ve bu ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin 2024 Erbain meresiminin mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda çok iyi bir işbirliği yaptığını ifade etti.

Tuğgeneral Radan Erbain ziyareti için Kerbela’ya gitmek isteyen vatandaşlardan pasaportlarını almak için biran evvel harekete geçmelerini istedi.

News ID 1918744

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