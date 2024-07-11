İran ve Irak içişleri bakanları sınırda bir araya geldi

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, Hüsrevi Sınır Kapısı'nda görüştü.

İki ülke yetkililerinin Erbain sezonunda sınırdan geçişleri kolaylaştırmak için bir araya geldiği belirtildi.

Vahidi ve Şemmeri sınır kapısında incelemede bulundu.

Geçen yıl Erbain etkinlikleri için bir milyondan fazla ziyaretçi Hüsrevi sınır kapısından Irak'a geçmişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.