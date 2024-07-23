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23 Tem 2024 09:59

İran ile Irak arasında sınır görüşmesi

İran ile Irak arasında sınır görüşmesi

İran İçişleri Bakanı Vehidi, İkinci Bağdat Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’nda Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari ile ikili işbirliğini görüştü.

İran İçişleri Bakanı Vehidi, Bağdat’ta yapılan İkinci Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’nda Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari ile bir araya gelerek Erbain ziyaretçilerinin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırma doğrultusunda görüşmede bulundu.

Bu görüşmede iki taraf, yasadışı grupların iki ülke topraklarını kötüye kullanmasına izin verilmemesi üzerinde durarak, kendi ülkelerinin topraklarının komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Leyla Ferahani

News ID 1918723

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