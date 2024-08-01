Tahran'da Şehit Heniyye için cenaze töreni

İran Cumhurbaşkanlığı Yenim Töreni'ne katılmak üzere geldiği Tahran'a uğradığı suikat sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

İşte Heniyye'nin cenaze töreni ile ilgili son gelişmeler...

Heniyye'nin cenaze törenine halkın yoğun katılımından görüntüler

İran Cumhurbaşkanlığı Yenim Töreni'ne katılmak üzere geldiği Tahran'a uğradığı suikat sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için halkın yoğun katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Heniyye'nin cenazesi halkın arasıdan geçiyor

Ayetullah Hamanei'nin Şehit Heniyye'nin cenaze namazını ikame etmesinden görüntüler

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.

Ayetullah Hamanei Şehit Heniyye’nin cenaze namazını ikame etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.

Galibaf: Siyonist Rejim yaptığının bedelini ağır ödeyecek

Şehit Heniyye’nin cenace törenine konuşmacı olarak katılan İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf””Siyonist Rejim yaptığının bedelini ağır ödeyecek” dedi.

Galibaf ayrıca” Siyonist rejimin yaptığı tüm terör eylemleri Gazze savaşında uğradığı yenilgiden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.

Cenaze töreninde "İsrail'e ölüm" sloganı

Şehit Heniyye'nin Tahran'daki cenaze törenine İran halkı İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Şehit Heniyye'nin cenazesi Tahran Üniversitesi'ne getirildi

Şehit Heniyye kimdir

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin finansman desteği sağladığı Filistin kamplarında açılan okullarda tamamladı. Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katıldı. Bunun yanında İslamcı Öğrenciler Derneği’nde de siyasi çalışmalarda bulundu. İslam Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987'de de yaptığı çalışmalar sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

1992 yılında da Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla Güney Lübnan'a sürgün edildi. 2001 senesinde de serbest bırakılması üzerine ülkesine geri döndü. Bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesi’nde Hamas temsilciliğine tayin edildi.

2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeriti Yönetimi Başkanlığını üstlendi. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için dün Tahran’a gelen İsmail Heniyye Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü.

Devamı geliyor...