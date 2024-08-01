Siyonist rejimin eylemi devlet teröründen başka bir şey değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya palatformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastına tepki gösterdi.

Kenani paylaşımında, “Siyonist rejimin, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Törenine katılmak üzere Tahran’a gelen üst düzey bir Filistinli siyasi yetkiliye suikast düzenlemesi, bölge ötesi terör, devlet terörü ve organize suçtan başka bir şey değildir” ifadesini kullandı.

Kenani’nin paylaşımında ayrıca, “Uluslararası hukukun kural ve düzenlemelerini hiçe sayan Siyonist rejim, şüphesiz dünya güvenliğine ve barışına yönelik tehlikeli bir tehdittir. Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların böylesine korkunç bir suç karşısında sessiz kalması, kayıtsızlığı veya eylemsizliği, devlet ve bölge dışı terörü artırmak anlamına geliyor ve Siyonist rejimin ülkelerin ulusal güvenliğine ve ve uluslararası barış ve istikrarına yönelik tehlikeli eylemlerinin devamına zemin hazırlayacaktır” ifadelerine yer verildi.