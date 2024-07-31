Hamas yetkilisi: Düşmanın yaptığı suikast büyük aptallık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bu bağlamda Mehr Haber Ajansına konuşan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Temsilcisi Halid el-Kadumi, ''Düşman bu eylemle büyük bir aptallık yaptı, tüm direniş ve insanlıkla savaşmaya başlamıştır. Çünkü Sayın İsmail Heniyye insanlığı temsil ediyordu ve çok boyutlu insani, siyasi, diplomatik, sosyal ve kültürel bir karaktere sahipti.’’ dedi.

Halid el-Kadumi, ‘’Düşmanın çirkin yüzü apaçık ortada; Bir yandan müzakere aradıklarını söylüyorlar, diğer yandan da suikast yapıp uluslararası yasayı çiğniyorlar. Onlar Birleşmiş Milletler kararları dahil hiçbir uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı duymuyor.’’ ifadesini kullandı.

Hamas yetkilisi, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu mübarek şehitin dökülen kanının zafere giden yol için bir umut olmasını umuyoruz. Ve Allah’ın izniyle bu çocuk katili Siyonist rejimi yıkacaktır.

Şehitlik bir mekteptir, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) vefatından sonra İslam'ın biteceğini iddia ettiler ama ondan sonra birçok fetih yapıldı ve İslam zaferler kazandı. Şehitlerin kutlu mirası sayesinde zafere çabuk ulaşılacaktır.’’

Hamas’ın yapısının sağlam olduğunu savunan El-Kadum, ''Hamas’ta Şura Konseyi var. Ahmed Yasin ve Abdülaziz Rantisi'nin şehadeti sonrasında da bu yola başvurduk. Gençler şehitlerin yoluna devam edecektir. Dolayısıyla halkın direniş planına olan güveni daha da derinleşecek, düşmana yönelik saldırılar artacak ve zafer daha da yakınlaşacaktır diye düşünüyorum.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığının akıbetiyle ilgili soruya El-Kadumi, ''Heniyye'nin halefini Şura Konseyi belirleyecek. Batı Şeria ve Gazze Şeridi ve yurt dışındaki hareketin tamamını temsil eden Şura Konseyimiz var; Bu nedenle hiçbir boşluk söz konusu değil.’’ yanıtını verdi.

