Bakıri, Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesini değerlendirdi.

Bakıri paylaşımında, "Katar Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımını durdurmaya yönelik görüşmelerin ikinci gününde yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" dedi.

Bakıri, "Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Doha'daki müzakerelerin süreç ve sonuçlarına değinerek, işgalci rejimin Gazze'deki suçlarını durdurma konusunda güven verici bir nokta olacak bir anlaşmaya varılmasının önündeki son engelleri anlattı" ifadesini kullandı.

Bakıri, "Bu görüşmede Siyonistlerin Gazze'deki saldırganlıklarına ve suç teşkil eden davranışlarına değinerek, Tel Aviv'i yöneten suç çetesinin ve onların en önemli destekçisi ABD'nin müzakere masasındaki hile ve sahtekarlığı konusunda uyardım" ifadelerinde bulundu.

Bakıri'nin paylaşımının devamında, "ABD, Siyonistlere savaş silahları sağlayarak tarafsız bir arabulucu değil, suç ortağıdır; bu nedenle Siyonist saldırganları Gazze'deki cinayetleri ve suçları durdurmaya zorlamak için tüm kapasiteyi kullanmaya vurgu yaptım" ifadelerine yer verildi.