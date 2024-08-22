Katar Dışişleri Bakanı İran'ı ziyaret edecek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, önümüzdeki günlerde İran'ı ziyaret edecek.

Katar Dışişleri Bakanı Tahran ziyareti kapsamında İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani son günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bakıri, bu telefon görüşmesinde, Siyonist İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına ilişkin Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktararak, Al Sani'nin müzakerelerin bu aşamasının sonuçlarını "hassas" olarak nitelendirdiğini ifade etmişti.

Bakıri, İsrail rejiminin Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesi gerektiğini vurguladığını kaydetmişti.