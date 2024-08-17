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17 Ağu 2024 21:50

Bakıri, Mısır Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Bakıri, Mısır Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bu telefon görüşmesinde Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabaları ele alındı.'' denildi.

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeni turu Doha'da yapıldı

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin yeni turunun ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtilmişti.

ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra Siyonist yetkililerin katıldığı müzakerelere, Washington'un yeni bir öneri sunduğu açıklanmıştı.

News ID 1919397

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