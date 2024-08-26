Gazze'de öldürülen siyonist asker sayısı arttı

Siyonist İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir askerin daha öldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre 9207'inci Tugaydan 36 yaşındaki yedek subay Shlomo Yehonatan Hazut, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldü.

7 Ekim 2023'ten bu yana ölen siyonist askerlerin sayısı 338'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 702'ye yükseldi.

Ordu verilerine göre, o tarihten bu yana yaralanan asker sayısı ise 4 bin 387'ye ulaştı.

İşgal rejimi, ölen ya da yaralanan asker sayısına ilişkin gerçek bilgileri gizliyor.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun izin vermediği bilgileri yayımlayan gazeteciler hapis cezalarına çarptırılıyor.