İran mutfağında öne çıkan lezzetli yemek; Fisincan

İran, Orta Asya ve Orta Doğu arasında kalan coğrafyasının getirdiği konumu ile sahip olduğu zengin bir kültür mutfak kültürüne sahiptir. İran mutfağı hakkında söylenecek en temel şey, çeşitliliğidir. Özellikle ülke genelinde yaşanan iklim değişikliğinden dolayı İran’ın geleneksel yemeklerinde çok fazla çeşitlilik mevcuttur. Aynı zamanda İran, yıllar boyunca pek çok kültürün etkisinde kalmıştır. Bu kültürel farklılık, İran’ın yaşam tarzı kadar yemeklerine de yansımıştır. Her bölgenin ne kadar kendine özgü yemekleri olsa da bu lezzetler genellikle bol baharatlı şekilde yapılmaktadır.

Fisincan

İran mutfağında öne çıkan lezzetli yemeklerden biri Fisincandır. Fisincan, geleneksel İran yemekleri arasında listenin başında bulunuyor. Hatta en meşhur İran yemekleri arasında.

Özellikle Kaçar döneminde Fisincan asil bir yemek olarak görülüyordu ve çoğunlukla saray mensuplarının ve zengin ailelerin sofrasında yer alıyordu.

İran’ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletine özgü bir yemek olan Fisincan bu yörede “Ağuz Turuş” olarak adlandırılmaktadır.

Fisincan, İran düğünlerinin de klasikleşmiş yemeklerinden biri. Yapımında kullanılan en önemli malzeme ise nar eksisi. Narın anavatanı İran olduğu için nar, İran mutfağında önemli bir yere sahiptir. Narın yanında kullanılan diğer bir malzeme ise tavuk eti. Tatlı ve ekşi tadın bir araya geldiği İran mutfağı içerisinde önemli lezzetlerinden biri kısacası. İran mutfağı tarihinin de en önemli ögesi diyebiliriz.

Fisincan Yemeği Tarifi:

- Yemek kaşığı zeytin yağı

- Tavuk butu

- Beyaz soğan

- Ceviz

- Tuz

- Nar eksisi

- Şeker (isteğe bağlı)

- Biber, Zerdecal

Fisincan’ın yapılışı

Cevizleri bir fırın tepsisine alarak 15 dakika 200 derecede kavurun. Soğuyunca robota çekin. Tavuk etlerini tuzlayın. Tencere içerisinde terayağ ile zeytinyağını ısıtıp tavuk etlerini içerisine yerleştirin.Her tarafının kızarmasını sağlayın. Sonra bir tabağa çıkartın. Soğanları iri yarım ay şeklinde doğrayıp tencerede bu sefer soğanları soteleyin. Onlarıda pişince tavukların üzerine alın. Tencere içerisine bu sefer ceviz ve nar pekmezi ile 2 su bardağı su ekleyip iyice sos kıvamına gelene kadar pişirin. Daha sonra tavuk etleri ve soğanlarlada birlikte bir saate yakın pişirin. Servis ederken basmati pirinci üzerine tavuk etlerini yerleştirip nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.