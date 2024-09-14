İran mutfağından patlıcan ve cevizli enfes bir meze; Keşk-e bademcan

İran , Orta Asya ve Orta Doğu arasında kalan coğrafyasının getirdiği konumu ile sahip olduğu zengin bir kültür mutfak kültürüne sahiptir.

Kaşk-e bademcan veya Keşk o bademçan, "kaşk ve patlıcan" ile yapılan İran mutfağına ait bir yemektir. Tipik olarak sote soğan, sarımsak ve genellikle ceviz ile süslenir.

Ana malzemeleri kızartılmış patlıcan ve 'keşk' yani kurutulmuş yoğurt olan bu yemek, genellikle meze veya yan yemek olarak servis edilir.

İran mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan Kaşk-e bademcan genellikle ekmekle sunulur.

Kaşk-e bademcanın tarihi

Eski çağlardan beri popüler ve geleneksel bir İran yemeği olan Kaşk-e bademcan ülkenin farklı bölgelerinde kullanılmaktadır. Her bölgede damak zevki ve geleneklere göre farklılık göstermektedir.

Keşk-e bademcan Kaçar döneminde hükümdarların ve soyluların en sevdiği yiyeceklerden biriydi. Ayrıca bu yemek Azerbaycan, Kirman, Huzistan ve Fars gibi bölgelerde de sevilen yöresel yemeklerden biri olarak biliniyor.

Malzemeler

Zeytinyağı (Rivera) pişirmek için

Soğan İnce kıyılmış

Sarımsak İnce kıyılmış

Zerdeçal

Nane (Taze) İnce kıyılmış

Ceviz İçi Kavrulmuş, İnce kıyılmış

Patlıcan Soyulmuş, Jülyen doğranmış

Tuz (Sofra)

Karabiber (Toz)

Peynir (Keş Peyniri)

Tarif

1. İçinin acısını çıkarmak için patlıcanları çok Tuzlu suda 30 yarım saat bekletin ve süzün. Sonra durulayın. Kağıt havlu ile kurulayın. Hiç su kalmamasına özen gösterin.

2. Patlıcanın her birini 5 veya 6 parçaya kadar ince olacak şekilde dilimleyin.

3. Geniş bir tavada yağı ısıtın ve patlıcanları her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.

4. Pişmiş patlıcanları bir kenara alın.

5. Soğan ve sarımsak dişlerini doğrayın ve zeytinyağlı bir tavada kızartın.

6. Zerdeçal, toz kırmızı biber, tuz ve karabiber ekleyin.

7. Patlıcanları fırından çıkarın, soğan/sarımsak karışımı ekleyin. Tıknaz fakat pürüzsüz olana kadar bir mutfak robotunda karıştırın. Tavaya alın.

8. Ekşi krema ekleyin, on beş dakika pişirin. Servis tabağına yerleştirin.

9.Daha küçük bir tencerede, nane yağını kızartın. Garnitür olarak patlıcanın üzerine kaşık veya kaşık sürün. İsteğe bağlı olarak ceviz içi veya kızarmış soğan ile süsleyin.