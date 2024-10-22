İran mutfağının olmazsa olmazı; Zereşk Polo

Zengin lezzetleri, aromatik otları ve çeşitli malzemeleriyle bilinen İran mutfağı, yüzyıllardır süregelen gelenek ve kültürel değişimle dolu bir mutfak yolculuğu sunar.

En incelikli mutfak olarak nitelendirilen İran mutfağında pilavın ayrı bir yeri bulunmakta ve diğer mutfaklardan farklı olarak ana yemek şeklinde sunulmaktadır. Pirinç çok farklı şekillerde sofraya gelmektedir.

Pirinç, sade olarak safranla pişirildiğinde çilav, başka malzemelerle karıştırılmış ve kabarmış olduğunda polov, yoğurt, yumurta ve safranla oluşturulan kızarmış bir kabuk kısmı bulunduğunda tahdig (tencerenin dibi anlamında) ismini almaktdır.

İran mutfağının en önemli lezzetlerinden biri de Zereshk polo (Pilav) tavuktur.

Bu hoş kokulu pirinç yemeği, safranla tatlandırılmış pirince güzelce uyum sağlayan ekşi bir tat katan zereşk ile karıştırılır. Genellikle tavukla servis edilen bu yemek hem görsel olarak çekici hem de lezzetlidir.

Zereşk polo malzemeleri

- Tavuk budu ya da göğüsü

- Pirinç

- Sıvı safran

- Salça

- Tereyağı

- Tozşeker

- Su

- Tuz

- Karabiber. Zerdeçal

- Zereşk

-Badem

Zereşk polonun Hazırlanışı

- Pirinci 1 saat suda beklettikten sonra suyunu süzün. Tavaya tereyağını koyup pirinci çevirin. Su ve tuzunu ekledikten sonra kapağını kapatıp demlemeye bırakan. Göğüs etlerini ince doğrayın ayrı bir tavada yağda çevirin.

- Pişen pilavı ikiye ayıralım.

- Zereşkleri 1 çay bardağı sıcak suda 5-10 dk bekletin. Sonra zereşkleri tavaya alın, biraz tereyağında yumuşatıp bademleri ekleyin. Ocaktan alın. Bir tarafta bekleyen pilava kızarmış tavuk, zereşk ve bademleri katıp karıştırın.

- Diğer ayırdığınız pirince biraz sıcak suda çözdürdüğünüz safran ve zerdeçal ile şekeri döküp harmanlayın.

- Bir kaseye önce tavuklu pilavı ardından safranlı pilavı koyup servis tabaklarına ters çevirin.