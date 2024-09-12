İran yemeklerinin olmazsa olmazı: Ghormeh Sabzi

Her ülkenin ve milletin zamanla tamamlanan veya bazen unutulan kendine özgü tarihi vardır. İran da, Orta Asya ve Orta Doğu arasında kalan coğrafyasının getirdiği konumu ile sahip olduğu zengin bir kültür mutfak kültürüne sahiptir.

İran mutfağı hakkında söylenecek en temel şey, çeşitliliğidir. Özellikle ülke genelinde yaşanan iklim değişikli yada başka bir değişle dört mevsimli bir ülke olmasından dolayı İran’ın geleneksel yemeklerinde çok fazla çeşitlilik mevcuttur.

İran’ın kuzeyinde Hazar Denizi çevresinde bol yağışın bir sonucu olarak genellikle sebze ve balık yemekleri ağırlıktadır. Güneyde ise sıcak iklimden dolayı sebzelerde daha fazla baharat kullanılmaktadır.

Ghorme Sabzi; İran yemeklerinin olmazsa olmazı

İran'ın ulusal yemeği olarak kabul edilen Ghormeh Sabzi İran'da çok sevilen bir yemektir.

Bu bitki güvecinde taze sebzeler önemli bir rol oynar. Ispanak, kişniş, maydonoz, taze çemen, taze hardal, taze soğan, pırasa ve iran'a özgü diğer yeşilliklerin kıyılarak et suyunda haşlanması ile elde edilir. Bu yemekte kullanılan diğer malzemeler arasında kuzu eti, kurutulmuş limon ve fasulye yer alır.

Her zaman pirinç pilavı ile servis edilen Ghormeh Sabzi'nin içinde kullanılan malzemeler bölgeden bölgeye değişiyor. Mesela İran Türkleri barbunya fasulye kullanılırken güney bölgelerde daha çok kırmızı fasulye kullanılıyor.

Ghormeh Sabzi’nin tarihi

Ghormeh Sabzi, yüzyıllardır yemek severleri heyecanlandıran geleneksel bir yemek olarak her zaman İranlıların sofrasında yerini korumuştur.

Pers kültürüne ve geleneklerine derinden bağlı bir yemektir. Tarihi 2000 yılı aşkın bir süredir sürüyor ve İran'ın mutfak mirasının önemli bir parçası. Genellikle aile toplantıları ve kutlamalar için hazırlanan Ghormeh Sabzi, geleneksel olarak Nevruz döneminde yenileme ve baharın canlı ruhunu sembolize eder. "Ghormeh Sabzi" adı, bu klasik reçetesinde taze, aromalı yeşilliklerin önemini vurgulamak için "çırpılmış otlar" anlamına gelir.

Çok eskilerde daha fazla ilkbahar ve yaz aylarında pişirilen bu yemek günümüzde dört mevsimde de kullanılmaktadır.

Malzemeler

- Soğan

- Sarımsak

- Zerdeçal

- Et

- Fasulye

- Maydanoz

- Çemen otu

- Tuz

- Yağ