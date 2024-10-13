İran mutfağının popüler yemeği; Mirza Kasımi

İran, Orta Asya ve Orta Doğu arasında kalan coğrafyasının getirdiği konumu ile sahip olduğu zengin bir kültür mutfak kültürüne sahiptir. İran mutfağı hakkında söylenecek en temel şey, çeşitliliğidir. Özellikle ülke genelinde yaşanan iklim değişikliğinden dolayı İran’ın geleneksel yemeklerinde çok fazla çeşitlilik mevcuttur. Aynı zamanda İran, yıllar boyunca pek çok kültürün etkisinde kalmıştır. Bu kültürel farklılık, İran’ın yaşam tarzı kadar yemeklerine de yansımıştır. Her bölgenin ne kadar kendine özgü yemekleri olsa da bu lezzetler genellikle bol baharatlı şekilde yapılmaktadır.

Bu yazıda İran’ın mutfağının eski yemeklerinden “Mirza Kasımi”yi anlatacağız:

İran’ın Gilan ve Mazandaran eyaletlerinin en sevilen yemeklerinden biri olan "Mirza Kasımi", ülke genelinde de oldukça popülerdir.

Bu yemekte közlenmiş patlıcan, domates, yumurta ve bol miktarda sarımsak kullanılıyor. Mirza Kasımi genellikle ana yemek ve bazen de meze olarak servis edilir.

Mirza Kasımi’nin tarihi

Mirza Kasımi, Nasıraddin Şah Kaçar döneminde Reşt'in valisi olan Muhammed Kasım Han tarafından yapılmış ve git gide onun adını almıştır. Muhammed Kasım Han yemekler pişirmeye çok meraklıydı ve sonunda bir gün patlıcan, domates ve sarımsak gibi farklı malzemeleri birleştirerek Mirza Kasımi’yi icat etmeyi başardı.

Malzemeler

- Soğan

- Sarımsak

- Tuz, kara biber, zerdeçal

- Salça

- Domates

- Yağ

- Yumurta

- Patlıcan

Tarif

1- Önce patlıcanları yıkayıp kabuklarıyla közleyin. Patlıcanlar tamamen kavrulunca bir tepsiye koyun.

2- Patlıcanları soyup rendeleyin ve bir kenara koyun. Soğanı yıkayıp soyun ve kaba bir rende ile rendeleyin.

3- Uygun bir tavayı biraz yağ döküp kısık ateşe koyun. Daha sonra üzerine soğanı ekleyip kızartın. Soğanlar altın rengi olunca rendelenmiş veya doğranmış sarımsakları ekleyip kızartmaya devam edin.

4- Sarımsak da kızadıktan sonra tuz, zerdeçal ve kara biber ekleyip baharatların kokusu çıkana kadar iyice soteleyin. Bu aşamada üzerine salçayı ekleyip yine karıştırın.

5- Bu aşamada domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Daha sonra domatesleri püre haline getirin ve tavaya ekleyip domates suyu buharlaşana kadar iyice soteleyin.

6- Sos koyulaşınca üzerine közlenmiş ve sotelenmiş patlıcanları ekleyip patlıcanlar sosla birlikte kavruluncaya kadar çeyrek saat kadar bekletin.

7- Son aşamada yumurtaları ekleyin ve karıştırın.