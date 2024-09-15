Safranlı İran pilavı; Tahçin

En incelikli mutfak olarak nitelendirilen İran mutfağında pilavın ayrı bir yeri bulunmakta ve diğer mutfaklardan farklı olarak ana yemek şeklinde sunulmaktadır. Pirinç çok farklı şekillerde sofraya gelmektedir.

Pirinç, sade olarak safranla pişirildiğinde çilav, başka malzemelerle karıştırılmış ve kabarmış olduğunda polov, yoğurt, yumurta ve safranla oluşturulan kızarmış bir kabuk kısmı bulunduğunda tahdig (tencerenin dibi anlamında) ismini almaktdır.

İran mutfağının en önemli lezzetlerinden biri de marine edilmiş tavuk veya kuzu etiyle katmanlanmış lezzetli bir safranlı pirinç keki olan Tahçin'dir. Bu yemek sadece damak zevki için bir şölen değil, aynı zamanda safranlı pirincin dikkatlice pişirilmesiyle elde edilen altın rengi kabuğuyla görsel bir şölendir. Ekşi yoğurt, baharatlar ve safranın zenginliğinin birleşimi, hem rahatlatıcı hem de sofistike bir lezzet profili yaratır.

İranlıların en sevdiği yemeklerden biri olan tahçin, geleneksel olarak özel ve resmi günlerde servis edilir. Bu yemek ekşi yoğurt sosuyla servis edilir ve nar taneleri ve taze otlarla süslenir.

Gerekli Malzemeler

- Basmati pirinçi

- Tavut göğüsü

- Süzme yoğurt

- Yumurta sarısı

- Sıvı yağ veya tereyağı

- Demlenmiş Safran

- Gül suyu

- Tuz, karabiber, zerdecal

- Antep fıstığı

- Zereşk

- Soğan

-Şeker

Tarifi Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle tavuk etini yıkayıp, uygun bir tencereye hiç su koymadan çok kısık ateşte pişirin. Daha sonra soğanı küçük kareler şeklinde doğrayrak, tencereye ekleyin. Tavuk suyu tamamen buharlaşınca biraz sıvı yağ ekleyip tavuğu biraz kızartın.

2. Bu aşamada tavuk etine biraz tuz ve zerdeçal ekleyip tavuğu yaklaşık 5 dakika daha kavurun. Ardından tencereye bir buçuk su bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ki tavuk eti yavaşça iyice pişsin. İçinde sadece yarım bardak su kalınca tencerenin altını kapatın.

3. Tavuk eti tamamen piştikten sonra tencereyi ateşten alıp biraz soğumasını bekledikten sonra tavuğu parçalara ayırıp kenara alın. Tencerede kalan yarım bardak tavuk suyunu süzüp kenara alın.

4. pirinci tuzlu suda ısıtın. Ocağa bir tencere su koyup kaynatın. Kaynana suya biraz tuz ve yağ ekleyip son olarak pirinci ekleyin.

5. Pirinç yarı piştiğinde soğuk su ile yıkayın. Daha sonra geniş bir kapta yumurta sarılarını kıvamı tamamen açılıncaya kadar çırpın. Yumurta sarılarına biraz gül suyu ekleyin ve son olarak yoğurdu tuz, karabiber, zerdeçal, demlenmiş safran ve tavuk suyunu ilave edin.

6. Malzemeleri tamamen homojen olana kadar iyice karıştırın. Ardından süzülmüş pirinci ekleyip malzemeleri tekrar karıştırın. Pişirmeyi planladığınız tencerenin dibine bir miktar sıvı yağ dökün ardından pirincin yarısını tencereye alıp kaşığın arkasıyla tencerenin dibine bastırın.

7. Bu aşamada kızamıkları çok az sıvı yağ ve şeker ile başka bir kapta bir dakika kavurun. Yıkanmış tavuğu ve kızamığın yarısını pilavın üzerine dökün ve son olarak kalan pirinci tavuk ve kızamık karışımının üzerine döküp kaşığın tersiyle bastırın.

8. Son olarak tereyağını birkaç parçaya bölüp pirincin farklı yerlerine koyun. Tencereyi çok kısık ateşe alın. Pirincin demlenmesi yaklaşık bir saat sürüyor. İyice demlenmiş yemeği düz bir servis tabağına dağıtmadan dikkatlice çevirin. Kızamık, fıstık ve badem dilimleri ile dilediğiniz gibi süsleyin.