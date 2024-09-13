Lukaşenko: Belarus İran'ın güvenilir ortağıdır

Aleksandr Lukaşenko, Cuma günü Ali Ekber Ahmediyan ile yaptığı görüşmede, sıcak selamlarını İran İslam Devrimi Lideri ve Cumhurbaşkanı'na iletmesini istedi.

Belarus Cumhurbaşkanı, helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi de saygıyla anarak, "İran milleti büyük bir acıyı atlattı, cumhurbaşkanınız vefat etti. Ancak cesur bir şekilde yeni bir cumhurbaşkanı seçtiniz. Bu olayı tebrik ediyorum ve cumhurbaşkanınıza Belarus'ta onu beklediğimizi iletmenizi istiyorum." dedi.

Lukaşenko, mevcut karmaşık siyasi duruma ve dünyanın çok kutupluluğa doğru hareket ettiğine dikkat çekerek, yalnızca istişarelerle yetinilmemesi, iş birliğinin ortaklaşa geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Batı Asya'daki siyasi ve askeri kriz ile Belarus sınırlarındaki gerginliğe atıfta bulunan Lukaşenko, "İki ülke aynı gemidedir ve ortak istişarelere ve eylemlere ihtiyaç vardır." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı, güvenliğin ancak ekonominin güçlenmesiyle sağlanabileceğini belirterek, İran ve Belarus'un ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, ayrıca "Belarus her zaman İran’ın güvenilir bir ortağı olmuştur ve bu yolu devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Lukaşenko, Belarus'un Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini desteklediği için İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek, Şanghay ve BRICS gibi örgütlerin güçlenmesinin bağımsız ülkeler için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.