El Mesire'ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Allah’ın yardımıyla özel bir askerî operasyon gerçekleştirdiğini ve Suudi Arabistan’daki Şakik Elektrik Santrali ile Cizan Limanı’nı hedef aldığını duyurdu.

Seri, saldırıların yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiğini ve hedeflerin doğrudan vurulduğunu belirterek, operasyonun geniş çaplı hasara yol açtığını ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, operasyonun Suudi Arabistan’ın Saada ve Muha’daki elektrik santrallerini hedef almasına ve aynı gün daha önce Hudeyde Limanı’ndaki iskelelerden birine düzenlenen saldırıya karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yahya Seri, Suudi Arabistan’a seslenerek Hudeyde Limanı’na veya Yemen’deki elektrik santrallerine yönelik her türlü saldırının doğrudan karşılık göreceğini vurguladı.

Seri, böyle bir durumda Suudi Arabistan’daki limanların ve elektrik santrallerinin hedef alınacağını belirtti.