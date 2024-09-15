İsrail, Afrika'dan savaşçı topluyor

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'ye karşı savaşta Afrikalı mültecileri kullandığını bildirdi.
Haberde İsrail ordusunun, asker ihtiyacını karşılamak için Afrika ülkelerinden iltica başvurusu yapan sığınmacılara, iltica başvurularının kabul edilmesi karşılığında Gazze cephesine götürdüğü belirtildi.
Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun, Afrikalı mültecilerin başvurularını "Gazze'de savaşma" karşılığında kabul ettiğine yer verdi. İsimlerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan güvenlik yetkilileri, söz konusu projenin ordunun hukuk danışmanlarının rehberliğinde organize bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.
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