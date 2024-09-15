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15 Eyl 2024 14:07

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 206’ya çıktı

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 206’ya çıktı

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 206’ya, yaralıların sayısı 95 bin 337'ye çıktı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonist rejimin sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada işgalci rejimin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 24 kişinin şehit olduğu, 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 41 bin 206’ya, yaralıların sayısının ise 95 bin 337'ye yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

News ID 1920175

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