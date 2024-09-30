Çin'den ABD'nin Tayvan'a silah desteğine tepki

Beyaz Saray'ın sitesinde kısa süre önce yayınlanan bir duyuruda, Tayvan'a 567 milyon ABD Doları değerinde askeri yardım sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, olağan basın toplantısında, ABD'nin Tayvan tutumuna tepki gösterdi.

Çinli yetkili, “ABD’nin Çin’in Tayvan'a bir kez daha silah sağlaması, Tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal etti. Bu ihlal, Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehdidin ve bölgedeki mevcut duruma yönelik en büyük hasarın, ‘Tayvan’ın bağımsızlığı’nı hedefleyen güçlerin bölücülük faaliyetleri ile başını ABD’nin çektiği dış güçlerin destekleri olduğunu bir kez daha kanıtladı. ‘Tayvan’ın bağımsızlığı’, bir çıkmazdır. ‘Tayvan’ın bağımsızlığı’nı hedefleyen güçlere silah desteği veren ABD mutlaka bunun sonucuna katlanacaktır. ABD'ye, Tek Çin ilkesi ve üç ortak bildiriye uyarak, Tayvan'a herhangi bir şekilde silah sağlamayı durdurma çağrısında bulunuyoruz.” dedi.