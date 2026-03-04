İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü

Resmi Irak Haber Ajansı, Çarşamba günü Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

“Irak topraklarından İran'a terör eylemleri gerçekleştirecek hiçbir gruba izin vermeyeceğiz” diyen Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, “Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına tam uyulması gerektiğinin altını çizdi ve herhangi bir grubun Irak topraklarından İran sınırına sızmasını veya ihlal etmesini ve terör eylemleri gerçekleştirmesini yasakladı” ifadesini kullandı.

Dün, Irak Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Adnan Fayhan da tüm Iraklıların İran'ın yanında olduğunu, onu savunduğunu ve desteklediğini vurguladı.

Adnan Fayhan, Irak'ta İran'ı desteklemek amacıyla düzenlenen ve ülkenin farklı kesimlerinden geniş katılımla gerçekleşen halk gösterilerini ve şehit Hameney'nin anılmasını, Iraklılar ve İranlılar arasındaki geniş dayanışmanın bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Adnan Fayhan, İran'a karşı Amerikan-Siyonist terörist saldırısını uluslararası hukukun açık bir ihlali ve dünyaya orman kanununu dayatma girişimi olarak tanımladı.