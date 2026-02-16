Laricani: Füze programı müzakerelerin konusu değil; savunmaya tam hazırız

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın müzakerelerde iş birliğine hazır olduğunu vurgulayarak, “Bu görüşmelerin amacı, yapıcı ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmaktır” dedi.

Geçmişte İran ile 5+1 ülkeleri arasında sivil çerçevede bir anlaşma yapıldığını ve bunun uygulamada olduğunu hatırlatan Laricani, “Ancak ABD’de yetkililerin değişmesinin ardından bu anlaşma kenarqa bırakıldı ve o tarihten bu yana sorunlar ortaya çıktı. Buna rağmen onların istediği sonuç da elde edilemedi” ifadelerini kullandı.

“ABD ve İsrail’in Savaşı Bekledikleri Sonucu Vermedi”

Laricani, İsrail ve ABD’nin son yedi-sekiz ay boyunca İran’a karşı fiili bir savaş yürüttüğünü belirterek, “Sonuç, onların istediği gibi olmadı ve meseleler çözülmedi. Biz geçmişte de müzakerelerden yanaydık, bugün de yanayız; ancak bunun adil ve makul olması şartıyla” dedi.

“Füze Meselesi Müzakerelerle İlgili Değil”

ABD’nin sıfır zenginleştirme, füze programının kaldırılması ve İran’ın müttefikleriyle ilgili taleplerine değinen Laricani, bu konuların geçmişe ait olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Müzakerelerde bize söylenen şey şudur: Sadece nükleer mesele konuşulacak, başka hiçbir konu gündeme gelmeyecek. Aksi hâlde müzakereler başlamaz.”

Laricani, füze programının İran’ın ulusal güvenliğiyle ilgili olduğunu ve müzakerelerin konusu olmadığını vurguladı. Nükleer meselenin şu anda sağlıklı bir zeminde olduğunu belirten Laricani, tarafların bu çerçevede ilerleyebileceğini söyledi.

Trump’ın “nükleer programın silaha dönüşmemesi” yönündeki açıklamasına da değinen Laricani, “Biz de bu görüşe katılıyoruz” dedi.

İran’ın nükleer silah peşinde olmadığına dair güvence konusunda ise Laricani şu değerlendirmeyi yaptı:

“Siyasi meselelerde yüzde yüz garanti vermek zordur, ancak yüzde yüze çok yaklaşılabilir. İran’ın nükleer silaha yönelmeyeceği çerçeveye bağlanabilir. Eğer bizden bu endişeyi gidermemiz isteniyorsa, onlar da bizim endişelerimizi gidermelidir.”

“Uluslararası Denetime Açığız”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran’daki tesisleri denetleyebileceğini belirten Laricani, bu denetimleri kabul ettiklerini söyledi. Denetimlerin aylık hatta günlük olabileceğini ifade eden Laricani, “Nükleer bomba gizli bir köşede üretilemez” dedi.

Laricani, Tahran Araştırma Reaktörü için yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun kanser hastaları için ilaç üretiminde kullanıldığını belirterek, bunun gizli bir konu olmadığını ve ajansın bunu yerinde inceleyebileceğini vurguladı.

“ABD’nin Zorbalığına Zorla Karşılık Veririz”

İran’ın Katar’daki El-Udeyd Amerikan üssüne yönelik füze saldırısına da değinen Laricani, “Biz Katar topraklarına saldırmadık. ABD bize saldırdı, biz de Amerikan üssünü hedef aldık. Bu üs Katar’ın değil, Amerika’nın toprağıdır” dedi.

Laricani, ABD’nin İran’a yeniden saldırması hâlinde karşılık verileceğini vurgulayarak, “ABD’nin zorbalığına zorla cevap veririz. Biz sorun çıkarmak istemiyoruz, sorunu çözmek istiyoruz. Katar bizim dostumuzdur” ifadelerini kullandı.

ABD’ye İsrail konusunda uyarıda bulunan Laricani, “ABD, itibarını İsrail uğruna harcamamalıdır. İsrail’in bölgede kendine özgü hedefleri var. Bölgedeki birçok yetkili İsrail’i desteklemiyor, bazıları ABD’nin müttefiki olsa bile” dedi.

“Savaş İstemiyoruz Ama Savunmaya Tam Hazırız”

Savaşa yüksek bir ihtimal vermediğini söyleyen Laricani, bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Savaş bir kez yaşandı ve ABD ile İsrail bunun sonucunu gördü. Bu onların lehine değil. Biz de hazırız.”

Son yedi-sekiz ayda İran’ın tamamen hazır hâle geldiğini, zayıf noktaların tespit edilip giderildiğini belirten Laricani, “Savaş istemiyoruz ve başlatan taraf olmayacağız” dedi.

Bölge liderlerinin İran’ın savaş peşinde olmadığını bildiğini ifade eden Laricani, şu vurguyla sözlerini tamamladı:

“Ancak savaş bize dayatılırsa, mutlaka karşılık veririz. Her hâlükârda hazır olmak zorundayız.”