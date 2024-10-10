Pezeşkiyan'dan Türkmenistan ziyareti açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün akşam saatlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamalarda, "Bu ziyaret, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un daveti üzerine, Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum yılı vesilesiyle gerçekleşiyor. Mahtumkulu, Türkmen kültürünün gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir şairdir. Her yıl bu tören Türkmenistan'da kutlanmaktadır. Bu şairin doğum yeri İran'ın Gülistan eyaletidir ve şiirlerinin çoğu Türkmencedir. Bu da İran ile Türkmenistan arasındaki köklü kültürel bağların bir göstergesidir." dedi.

Pezeşkiyan, önceliklerinin komşu ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Türkmenistan ile kültürel ilişkileri geliştirmenin yanı sıra, Türkmenistan'a davet edilen ülkelerin cumhurbaşkanları, özellikle Rusya, Özbekistan ve Tacikistan ile de görüşmeler yapacağım. Bu, komşularla ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Türkmenistan ile uzun ve güvenli bir sınırımız var ve transit geçiş ve Kuzey-Güney Koridoru konusunu takip edebiliriz. Türkmenistan ile iletişimlerimizin genişletilmesi, Kuzey-Güney Koridorunun gelişimine etki edecektir. Türkmenistan ile ekonomik, yatırım, petrol, gaz ve elektrik konularını ele alabiliriz. Umarım bu ziyaret, samimiyet ve dayanışma, kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde önemli kazanımlar sağlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu ziyaret kapsamında Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum yılı vesilesiyle düzenlenen "Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Etkileşim - Barış ve Kalkınmanın Temeli" başlıklı uluslararası konferansa katılarak bir konuşma yapacak.