Siyonist rejim tüm uluslararası yasaları ihlal etmiştir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Türkmen millî şairi Mahtumkulu Firâkî’nin doğumunun 300. Yılını anma töreni sırasında Siyonist rejimin eylemlerine ilişkin bir soruya, “Siyonist rejim katliam yapmayı bırakmalı, masum insanları öldürmemeli, evleri bombalamamalı” yanıtını verdi.

Pezeşkiyan, “Siyonist rejim tüm uluslararası kanunları ve insan haklarını ihlal etmiştir ve sırf ABD ve Avrupa arkasında olduğu için kimse ona gözünün üstünde kaşın var diyemiyor” dedi.

İran ile Rusya’nın geçmişten beri iyi ilişkileri olduğunu belirten Pezeşkiyan, “İster bizimle köklü ilişkileri olan Rusya olsun, isterse bölgedeki tüm ülkelerle olsun, hepsiyle barış ve huzur içinde yaşamak isteriz” ifadesini kullandı.