Pezeşkiyan, Türkmen mevkidaşı ile bir araya geldi

Türkmenistan temaslarını sürdüren İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bu ülkenin Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede İran'ın ilkeli politikasına ve İslam Devrimi Lideri’nin Türkmenistan da dahil olmak üzere komşularla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ifadelerine atıfta bulunarak, “Bölgede sevgi ve kardeşlik içinde yaşamalı, ikili ilişkileri geliştirmeliyiz” dedi.

Türkmen millî şairi Mahtumkulu Firâkî’nin doğumunun 300. Yılını anma töreni hakkına Pezeşkiyan, “Bugün bu konferansın çok güzel bir şekilde organize edildiğine tanık olduk. Bu konferansın bölgeye ve dünyaya verdiği mesaj çok değerli ve anlamlıydı” ifadesini kullandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ise, Türkmen millî şairi Mahtumkulu Firâkî’nin doğumunun 300. Yılını anma törenine katıldığı için Pezeşkiyan’ı takdir etti.

Serdar Berdimuhammedov ayrıca Pezeşkiyan’ın bu törende yaptığı konuşmasını değerli olarak nitelendirdi.

Taraflar bu görüşmede ayrıca kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliklernin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.