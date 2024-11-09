  1. Türkiye
9 Kas 2024 15:30

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ketta şehrindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Terör saldırısının "en güçlü şekilde" kınandığı belirtilen açıklamada, Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

25 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinin Ketta şehrindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

News ID 1921631

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