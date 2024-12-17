WSJ: Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon hazırlığında

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ve desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'ye yönelik 'harekat hazırlığında' olduğunu ileri sürdü.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) hedef alacağı sınır ötesi operasyonun 'yakında başlayabileceği' iddia edildi. SMO'nun, Türkiye'den birlikler ile beraber sınırda konuşlandırıldığı belirtildi.

ABD'li yetkililer, SMO'nun yanı sıra üniformalı komandolar ve topçu birliklerinden oluşan kuvvetlerin Kobani sınırında yoğunlaştığını öne sürdü. Türkiye'nin 2019 yılında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı öncesinde de benzer görüntülerin ortaya çıktığına işaret edilen haberde, ABD'li bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "Bu konuya odaklanmış durumdayız ve itidal için baskı yapıyoruz."

Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed'in de, ABD'de ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'a bir mektup yazdığı kaydedildi. WSJ'nin aktardığına göre Ahmed, Trump'tan sınır ötesine asker göndermemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a baskı yapmasını istedi.