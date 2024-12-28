Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu

Azerbaycan medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken bölge Ukrayna İHA'larının saldırı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor" denildi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.