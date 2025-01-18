Yemen'den İsrail'e füze saldırısı: Uçuşlar durduruldu (+Video)

El Cezire'ye göre, Yemen'den işgal altındaki topraklara gerçekleştirilen füze saldırısının ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu.

Tel Aviv’in güneyinde yangın

Siyonist rejim Kanal 12 televizyonu, füze saldırısının ardından Tel Aviv'in güneyindeki "Be'er Yaakov" yerleşiminde şarapnel parçalarının neden olduğu yangınla mücadele etmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Merkez bölgelerde sirenler çaldı

Siyonist rejim ordusu, Yemen'den Tel Aviv ve Kudüs'e doğru fırlatılan füzeler nedeniyle işgal altındaki toprakların merkez bölgelerinde sirenlerinin çaldığını kabul etti.

Kaçış sırasında yaralananlar var

Siyonist rejim acil durum servisi, saldırıların ardından sığınaklara kaçmaya çalışan bazı kişilerin yaralandığını duyurdu.