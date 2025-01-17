  1. İran
17 Oca 2025 12:34

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü gerçekleştirilecek

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü gerçekleştirilecek

İran'da İslam Tebliği Kurumu, Gazze halkının direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti.

İran İslam Tebliği Kurumu,  halkı Gazze'nin direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti. 

Kurum İran halkını bugün cuma namazı sonrası "Zafer Cuması" yürüyüşüne katılmaya davet etti.

News ID 1923501

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