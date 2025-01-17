İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü gerçekleştirilecek

İran İslam Tebliği Kurumu, halkı Gazze'nin direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti.
Kurum İran halkını bugün cuma namazı sonrası "Zafer Cuması" yürüyüşüne katılmaya davet etti.
İran'da İslam Tebliği Kurumu, Gazze halkının direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti.
İran İslam Tebliği Kurumu, halkı Gazze'nin direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti.
Kurum İran halkını bugün cuma namazı sonrası "Zafer Cuması" yürüyüşüne katılmaya davet etti.
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