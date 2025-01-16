Siyonistlerin ateşkes anlaşması yorumu: Hezimete uğradık

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen Gazze ateşkesi ve esir takası görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Anlaşma kapsamında ateşkesin 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği dün akşam saatlerinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani tarafından duyuruldu. Gazze'de İsrail rejimi ile Hamas arasında sağlanan ateşkes, birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu bağlamda Siyonist İsrail medyası ve yetkilileri, Filistin direnişi Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasının Tel Aviv için ''büyük bir hezimet'' anlamına geldiğini itiraf etti.

Hamas hâlâ ayakta

Dayan Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Araştırmacısı Prof. Uzi Rabi, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını imzalayarak stratejik bir hata yaptığını belirtti.

“Hamas, savaşı sonlandırmak ve yeniden güçlenmek için düzenli ve etkili bir stratejiye sahip,” diyen Rabi, Gazze’deki yıkımların veya kayıpların Hamas’ı durduramayacağını ifade etti. “Hamas bir direniş hareketidir ve kendini yeniden inşa etmeyi başaracaktır, ne kadar zaman alırsa alsın.” diye konuştu.

Rabi’ye göre, İsrail’in bir milyon Gazzelinin kuzey bölgesine dönüşüne izin vermesi, yeniden savaşa dönme kapasitesini sorgulatıyor. Ayrıca, Hamas’ın elinde tuttuğu esirler, hareket için önemli bir koz olmayı sürdürüyor.

İsrail’in mevcut durumda belirleyici bir zafer elde edemeyeceğini ifade eden Rabi, bu koşulların İsrail için uzun vadeli riskler taşıdığına dikkat çekti.

Philadelphi Koridoru'ndan geri çekileceğiz

Anlaşmayı değerlendiren Siyonist gazeteci Barak Siri, "Biz her zaman bu anlaşmanın önceki anlaşmalardan tamamen farklı olacağını, tüm operasyonlara rağmen savaşın sona ereceğini ve Gazze Şeridi ile Philadelphia koridorundan geri çekileceğimizi söyledik. Gelecekte ne olacağına dair endişeler var.'' ifadesini kullandı.

Hamas bölgede model haline geldi

Siyonist gazeteci ve analist Alon Mizrahi, Hamas’ın bölgedeki etkisi ve rolü üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mizrahi, Hamas’ın son dönemdeki çatışmalarla yalnızca İsrail’i değil, tüm Batı’yı yenerek direndiğini ve bu duruşuyla gelecek nesiller için bir efsane haline geleceğini ifade etti.

Mizrahi’ye göre, Hamas’ın uzun yıllardır süren çatışmalara dayanması, onun ideolojik ve askeri gücünü kanıtlıyor. “Hamas, sadece askeri alanda değil, aynı zamanda ideolojik düzlemde de bizi ve Batı’yı yenmeyi başardı” diyen Mizrahi, hareketin bölgedeki direniş mücadeleleri için bir model haline geldiğini belirtti.

Hamas ortadan kaybolmadı

Bu arada Hamas'ın gücünü, Siyonist rejimin direniş grubunu yok edemediğini kabul eden Siyonist gazeteci ron kaufman da "Hamas yok edildi mi? Kesinlikle öyle değil. Sadece şunu söyleyebiliriz ki, Hamas ortadan kaybolmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri muhabiri Yoav Zeitoun da Filistin direnişi hakkında, "Hamas silahsızlandırılması mümkün değil, çünkü silah üretmek, asker toplamak ve asker eğitmek için tünelleri var." diye konuştu.