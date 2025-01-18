CIA çalışanı, İsrail’in İran’a saldırı planını sızdırdığını itiraf etti

ABD Adalet Bakanlığı, CIA çalışanı Asif William Rahman'ın, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırı planlarına dair gizli belgeleri sızdırdığını açıkladı.

Rahman, Gazze ve Lübnan'daki savaşla ilgili artan bölgesel gerilimlerin ortasında, Siyonist rejimin İran'a saldırı hazırlıklarını ifşa etti.

Bakanlık, 34 yaşındaki Rahman'ın, ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve iletmekle suçlandığını belirtti.

Rahman, her iki suçlamadan da suçlu olduğunu kabul etti. 15 Mayıs'ta yapılacak duruşmada, her iki suçlamadan dolayı 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

FBI, 2016'dan beri CIA çalışanı olduğu ve yüksek güvenlikli izinlere sahip olan Rahman'ı Kasım ayında Kamboçya’da tutukladı.

ABD'li yetkililer, Rahman'ın, ABD hükümetine ait uydu verilerini analiz eden Ulusal Coğrafi-Mekânsal İstihbarat Ajansı'na ait belgeleri sızdırmakla suçlandığını belirtti.