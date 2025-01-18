  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 Oca 2025 10:13

CIA çalışanı, İsrail’in İran’a saldırı planını sızdırdığını itiraf etti

CIA çalışanı, İsrail’in İran’a saldırı planını sızdırdığını itiraf etti

ABD Adalet Bakanlığı, CIA çalışanı Asif William Rahman'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarına dair gizli belgeleri sızdırdığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, CIA çalışanı Asif William Rahman'ın, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırı planlarına dair gizli belgeleri sızdırdığını açıkladı.

Rahman, Gazze ve Lübnan'daki savaşla ilgili artan bölgesel gerilimlerin ortasında, Siyonist rejimin İran'a saldırı hazırlıklarını ifşa etti.

Bakanlık, 34 yaşındaki Rahman'ın, ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve iletmekle suçlandığını belirtti.

Rahman, her iki suçlamadan da suçlu olduğunu kabul etti. 15 Mayıs'ta yapılacak duruşmada, her iki suçlamadan dolayı 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

FBI, 2016'dan beri CIA çalışanı olduğu ve yüksek güvenlikli izinlere sahip olan Rahman'ı Kasım ayında Kamboçya’da tutukladı.

ABD'li yetkililer, Rahman'ın, ABD hükümetine ait uydu verilerini analiz eden Ulusal Coğrafi-Mekânsal İstihbarat Ajansı'na ait belgeleri sızdırmakla suçlandığını belirtti.

News ID 1923533

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler