Ensarullah'tan Gazze ateşkesiyle ilgili açıklama

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Filistinli savaşçıların "büyük fedakarlıklarını" ve katil İsrail'e karşı gösterdikleri sarsılmaz direnişi övdü.

Abdüsselam, "Bu savaşın sona ermesi ve Gazze'de ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte Filistin meselesi gündemde olmaya devam edecektir.'' dedi.

Abdüsselam, İsrail’in Filistin’i işgalinin bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirterek, bu rejimin politikalarının sadece Gazze’yi değil, tüm bölgeyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ensarullah yetkilisi ayrıca, ''Gerçek barış ancak İsrail'in yok edilmesiyle sağlanabilir.'' diye konuştu.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, dün akşam saatlerinde, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.