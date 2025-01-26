Türkiye, Tunus ve Cezayir serbest bırakılan Filistinli esirleri kabul edecek

Sky News'in haberine göre, Hamas Hareketi, Muhammed Derviş'in başkanlık ettiği bir heyetin Kahire'ye gideceğini açıkladı.

Bu gezinin amacı, Mısırlı yetkililerle görüşmek ve Gazze'deki Siyonist esirlerin serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan Filistinli esirlerin teslim edilmesiyle ilgili düzenlemeler yapmaktır.

Bu arada, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Kurtuluş Cephesi de benzer bir hedefle Kahire'ye heyet göndereceklerini duyurdu.

Bu konuda, Filistin Esirler Kulübü Başkanı Abdullah Al-Zaghari, Siyonist rejimin cezaevlerinden serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a gönderilen 70 Filistinli esirden bazılarının nihayetinde başka ülkelere gönderileceğini açıkladı.

Al-Zaghari, Cezayir, Tunus ve Türkiye'nin, sürgünde yaşamaları gereken bu kişileri kabul etmeye hazır olduklarını ilan ettiklerini bildirdi.