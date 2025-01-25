Bugün serbest bırakılacak önemli Filistinli esirler kimler?

Filistin ile İsrail arasında gerçekleşen esir takası anlaşması çerçevesinde bugün önemli Filistinli direnişçiler serbest bırakılıyor. Esirler arasında direniş ve intifada hareketlerinin sembol isimleri bulunuyor.

Özgür kalacak isimler:

Zekeriya Zübeydi

Zakariye Zübeydi, El Fetih'in El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Cenin'deki komutanıdır ve İkinci İntifada sırasında onlarca direniş operasyonunu yönetmiştir.

Zübeydi, İkinci İntifada'nın sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eylül 2021'de Zübeydi, Gilboa Hapishanesi'nden birkaç mahkumla birlikte firar etmişti.

Mahmud Ataullah

2003 yılından beri Siyonist rejim hapishanelerinde tutulan Mahmud Ataullah, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Siyonist rejim, onu 13 kez müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ataullah, Gilboa Hapishanesi’ndeki esirlerin liderliğini yapmıştır.

Ahmed Barguti

Ahmed Barguti, El Fetih Hareketi’nin Ramallah bölgesi komutanıdır. İntifada sırasında Tel Aviv ve Kudüs’ün Yahudi yerleşim bölgelerinde 12 Siyonisti öldürdüğü için rejim tarafından 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Mecdi Zaatari

2003 yılında yaptığı bir operasyonda Kudüs’teki bir otobüse bomba yerleştirerek 23 Siyonisti öldüren Mecdi Zaatari, bu nedenle 23 kez müebbet hapis ve 50 yıl hapis cezası almıştır.

Vail Kasım ve Visam Abbasi

Siyonist rejim, Vail Kasım ve Visam Abbasi'yi İkinci İntifada sırasında 35 Siyonistin ölümüne yol açan çeşitli operasyonları yönetmekle suçlamıştır.

Ahmed Dehidi

Ahmed Dehidi, İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey üyelerindendir ve rejim tarafından müebbet hapse mahkûm edilmiştir. Dehidi, Vail Kasım ve Visam Abbasi ile bazı operasyonlarda işbirliği yapmıştır.

Sabit Merdavi

Sabit Merdavi, İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden biridir ve rejim, onu İkinci İntifada sırasında 21 Siyonistin ölümü ve yaklaşık 200 kişinin yaralanmasından sorumlu tutmaktadır. Ayrıca büyük şehadet operasyonlarını planlayan isimlerdendir.

Bilal Ebu Ganim

Bilal Ebu Ganim, üç Siyonistin öldürülmesi ve 15 kişinin yaralanması nedeniyle üç kez müebbet hapis ve 60 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

İbrahim Halil Ahmed Salah

İbrahim Ahmed, üç Siyonistin öldürülmesinden suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce 2013 yılında yapılan esir takası sırasında serbest bırakılmış ancak rejim tarafından tekrar tutuklanmıştır.

İbrahim Selas

İbrahim Selas, müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir diğer isimdir. Daha önce Gilad Şalit'e karşı yapılan esir takası sırasında serbest bırakılmış, ancak rejim tarafından yeniden tutuklanmıştır.

Mahmud Ebu Verde

Siyonist rejim, Mahmud Ebu Verde'yi 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Mahmud Ebu Verde'nin adı, Kudüs'teki Yahudi yerleşim bölgelerinde 44 Siyonistin öldüğü "Hat 18 Operasyonu"nda geçmektedir.

En Yaşlı Filistinli Esir Muhammed et-Tus

Siyonist rejim tarafından esir tutulan en yaşlı Filistinli Muhammed et-Tus, bugün yapılan esir takasıyla serbest bırakılacak. 1985 yılından bu yana rejimin hapishanelerinde olan et-Tus, serbest bırakıldıktan sonra Filistin dışına sürgün edilecek.

Kudüs Tugayları, Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların çok sayıda üyesi, Gazze'nin merkezindeki Filistin Meydanı'nda Siyonist kadın esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapmak üzere konuşlandı.

Siyonist rejimin 12. kanalı, Kızıl Haç ekibinin de esirleri teslim almak için Gazze'deki noktaya hareket ettiğini bildirdi.

Siyonist medya, bu operasyonun bugün öğlen saatlerinde başlayacağını öngörüyor.