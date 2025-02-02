İran ile Kazakistan arasında önemli anlaşma

İran Demiryolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakeri ile Kazakistan'ın İran Büyükelçisi Ontalap Onalbayeva, Tahran'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, önümüzdeki beş yıl içinde İran üzerinden 5 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini açıkladı.

İran ve Kazakistan demiryolu yetkilileri arasında yapılan önceki görüşmelerin sonuçlarına değinen Zakeri, bu kapasitenin sağlanması için tarafların işbirliğini artıracağını belirtti.

İran'ın Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkeleri olan Özbekistan ve Türkmenistan ile vagon geçişine ilişkin anlaşmalar yaptığını vurgulayan Zakeri, bu çerçevede Kazakistan vagonlarının İran demiryolu ağında, İran vagonlarının ise Kazakistan'da hareket edebileceğini ifade etti.

Mevcut durumda Kazakistan'ın İran üzerinden yılda 275 bin ton yük taşıdığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Zakeri, iki ülke demiryolu yetkililerinin ortak toplantılar düzenleyerek bu kapasiteyi artırabileceklerini söyledi.

Zakeri ayrıca İran’ın, demiryolu koridorları ve limanları aracılığıyla yük taşımacılığını genişletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İran Demiryolu Koridoru, Kazakistan’ın yeni ticaret rotası

İran demiryolu koridorunun güvenli ve en kısa yol olduğunu belirten Ontalap Onalbayeva ise, Kazakistan'ın uluslararası ticarette bu güzergâhı daha etkin kullanmayı hedeflediğini ve belirlenen transit hedeflerine ulaşmak için ikili toplantıların devam etmesi gerektiğini vurguladı.