İran ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 23 milyon dolara ulaştı

İran Ticaret Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdul Emir Rabihavi, İran'ın bu yılın (1403) 9 ayında Batı Asya ülkeleriyle ticaret istatistiklerine atıfta bulunarak, "Bu dönemde İran'ın Irak ile ticareti yüzde 35, BAE ile yüzde 11, Türkiye ile yüzde 59, Kuveyt ile yüzde 31, Suriye ile yüzde 21, Katar ile yüzde 14, Ürdün ile yüzde 508, Umman ile yüzde 15, Lübnan ile yüzde 30 ve Suudi Arabistan ile yüzde 9795 oranında arttı." dedi.

Irak'ın İran'dan ithalat yasaklarının mevsimsel olduğunu vurgulayan Rabihavi, "Buna rağmen İran'ın Irak'la ticareti son 9 ayda geçen yılki 6,972 milyar dolara kıyasla yüzde 35 artarak yaklaşık 9,413 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Rabihavi, İran'ın Türkiye ile geçen yıl yaklaşık 3,271 milyar dolar olan ticaret hacminin, son 9 ayda 5,203 milyar dolara ulaştığını, değer değişimlerinin ise 2 milyar dolara yakın olduğunu belirterek, bu büyümenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

İran Ticaret Geliştirme Örgütü Batı Asya Genel Müdürü, İran'ın Batı Asya ülkeleriyle ticaret dengesinin pozitif seyrettiğini ve ihracat büyümesinin yaklaşık yüzde 31'e ulaştığını belirtti