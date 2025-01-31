Arif, dijital tasarılar serigisini ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, 2025 Almaty Dijital Konferansı sırasında dijital tasarılar serigisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif bu sergide Avrasya Birliği'ne üye ülkelerin son teknolojileri, dijital ekonomi alanı ve yapay zeka alanındaki başarıları hakkında bilgi edindi.

Arif bu ziyarette İran'ın bilgi tabanlı şirketlerinin teknoloji ve yapay zeka alanındaki başarı ve gelişmelerinin bölge ülkeleri ve Avrasya Birliği'ne tanıtılmasının gerekliliğini vurguladı.

Dijital tasarılar serigisinde Avrasya Birliği'ne üye ülkelerden 200 stant, yapay zeka ve ileri teknolojilere odaklanan ürünler tanıtılmaktadır.