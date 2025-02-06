Zarif'in Irak'taki temasları sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Medya Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid, bugün İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Zarif, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid’e ileterek, Irak halkına daha fazla gelişim ve refah dileklerini sundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Reşid de, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı aracılığıyla Pezeşkiyan’a selamlarını ve takdirlerini iletti.'' ifadelerine yer verildi.

Bu görüşmede Reşid, ülkesinin ikili ilişkileri güçlendirme ve ortak çıkarlar doğrultusunda ikili işbirliği mekanizmalarını geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Dış politikamız, halkımızın çıkarlarına ve bölgedeki güvenlik ile istikrara yönelik vizyonuna dayanmaktadır." dedi.

Reşid, bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunların ve krizlerin çözümünde yapıcı ve verimli diyaloğun benimsenmesinin önemini vurguladı.

Filistin'deki gelişmelere ilişkin Reşid, Irak'ın, Filistin halkının haklarını elde etmesi ve bağımsız devletini kurarak kendi kaderini tayin etme hakkını destekleme konusundaki değişmez tutumunu yineledi.

Irak’ın komşu ülkeler ve dünya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reşid, "Ülkemiz, bölgedeki merkezi rolü doğrultusunda barış fırsatlarını artırmaya ve bölgesel taraflar arasında uzlaşı sağlamaya çalışmaktadır." diye konuştu.

Muhammed Cevad Zarif de görüşmede, Irak-İran ilişkilerinin derinliğine dikkat çekerek, "iki halkı birbirine bağlayan dini, coğrafi, sosyal ve tarihi bağları" vurguladı.

Zarif, iki ülkenin Arap ve bölgesel düzeyde barış ve istikrarın temin edilmesindeki önemli rolüne işaret ederek, İran’ın, Irak’ın güvenliğini savunma, egemenliğini ve bağımsızlığını koruma konusundaki desteğini yineledi.