İran ve Katar ikili ilişkileri görüştü

Tahran'da Katar Büyükelçisi Saad bin Abdullah Al Mahmud ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasındaki ilişkileri kardeşçe, dostane ve köklü olarak nitelendirerek, tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgedeki istikrar ve güvenliği artıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Zarif, Katar Emiri'nin son zamanda Tahran'a yaptığı ziyarete değinerek, iki ülke arasındaki siyasi ve uluslararası istişarelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Zarif ayrıca, Katar hükümetinin son aylarda Siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü zalimce savaşa karşı güçlü tutumunu takdir ederek, Katar’ın ateşkesin sağlanması ve yapılan anlaşmaların uygulanmasındaki rolünü övdü.

Katar’ın Tahran Büyükelçisi Saad bin Abdullah Al Mahmud da bu görüşmede, Katar Emiri'nin son Tahran ziyaretini ve İslam Devrimi Lideri ve Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeleri çok başarılı olarak nitelendirdi.

Katarlı büyükelçi ayrıca ülkesinin, özellikle Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son ziyaret sırasında varılan anlaşmalar olmak üzere, ortak projeler ve ilgi duyulan konuların titizlikle takip edilerek hayata geçirileceğini belirtti.