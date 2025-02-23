Zarif, Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi ile görüştü.

İki taraf, ekonomi ve güvenlik de dahil olmak üzere tüm alanlarda ikili işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca 10 milyar dolarlık iş hedefine ulaşma kararlılıklarına da vurgu yaptılar.

Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Zarif bu görüşmede Pakistan'ın önemli bir komşu olduğunu belirterek, Tahran ve İslamabad arasındaki ortak işbirliğinin devamı ve geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Zarif ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere çeşitli forumlarda işbirliği çağrısında bulundu.

Pakistan Büyükelçisi ise, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği sürecine ilişkin bir rapor sunarak, bölgesel barışta toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bu görüşmede ayrıca siyasi ve ekonomik işbirliklerin yanı sıra terör, aşırılık ve her türlü kaçakçılıkla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kapsamlı işbirliğinin genişletilmesi konusu ele alındı.