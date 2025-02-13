Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine gelen tepkileri Telegram kanalında yorumlayan Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya ihanet ettiğini belirtti.

Zaharova, “Batılılar, Ukrayna'nın demokratik dönüşümünü ve bağımsızlığının güçlenmesini engellediklerinde, içişlerine müdahale ettiklerinde, Ukraynalıları Ruslara, Slavları Slavlara düşman ettiklerinde, anayasaya aykırı bir darbe başlatarak ve Minsk anlaşmalarını yerine getirdikleri yalanını söylediklerinde ve ardından bölgede bir katliama yol açtıklarında Ukrayna'ya ihanet ettiler” ifadelerine yer verdi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande şahsında AB ülkeleri liderlerinin, daha önce aksi yönde güvence vermiş olmalarına rağmen Minsk Anlaşması'nı uygulama niyetlerinin olmadığını açıkladıklarını anımsatan Zaharova, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Minsk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasıyla uluslararası hukuk sisteminin bir parçası haline geldi. Bu da zorunlu uygulamaya tabi oldukları anlamına geliyor. Hem Hollande ve Merkel hem de elbette İtalyan liderliği bunu o zaman çok iyi biliyordu ve bugün de farkındalar. AB üyeleri, artık açıkça itiraf ettikleri gibi uluslararası hukuku ihlal ederek, Ukrayna'da yaşanan felaketin başlıca suç ortakları haline geldiler ve kendi eylemlerinin bir sonucu olarak Avrupa kıtasında silahlı bir çatışmaya neden oldular.

Daha önce İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Avrupa'nın Ukrayna ile ilgili olası müzakerelerde ikincil bir rol oynamaması gerektiğini dile getirmişti.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, liderlerin, Rusya ve ABD arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna krizinin çözümü, Ortadoğu sorunu, İran nükleer meselesi ve tutuklu olan Rus ve ABD vatandaşlarının değişimi konusunu ele aldıklarını ifade etmişti.