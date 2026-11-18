İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayi Nik, Ramazan Savaşı'nın boyutları ve düşmanın hedeflerine ulaşmak için seferber ettiği imkânlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düşmanın tüm kapasitesini kullanmasına ve ülkenin bazı bölgelerine zarar vermesine rağmen İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı ve etkili karşılığıyla karşılaştığını belirten Tuğgeneral Talayi Nik, düşmanın hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

Ulusal birlik ve halk ile silahlı kuvvetler arasındaki koordinasyonun saldırılar karşısında direnmenin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Talayi Nik, İran'ın bu savaşta fırtına gibi bir savunma gerçekleştirdiğini ve Ramazan Kutsal Savunması'nın galibinin İran halkı olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yeni Devrim Lideri'nin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı döneminde stratejik talimatların uygulanmaya devam ettiğine de dikkat çekti.

Tuğgeneral Talayi Nik, yeni liderin başkomutanlık görevini üstlenmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden, ilgili hassasiyetler ve gizlilik esasları çerçevesinde komutanlara, silahlı kuvvetlere ve Savunma Bakanlığına çeşitli talimatlar iletildiğini kaydetti.

Bu talimatların, şehit liderin silahlı kuvvetlerin yapısında oluşturduğu stratejik mekanizma ve çerçevelerin devamı niteliğinde olduğunu belirten Tuğgeneral Talayi Nik, söz konusu ilkelerin ülkenin savunma görevlerinin yönlendirilmesinde ve yürütülmesinde temel oluşturduğunu ifade etti.